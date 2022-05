Boris Becker meldet sich erstmals aus Gefängnis: Wie es ihm wirklich geht

Knapp drei Wochen ist es her, dass Tennis-Legende Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt wurde. Er wurde in Anschluss an die Urteilsverkündung sofort im Wandsworth Prison inhaftiert.

Gerüchte um Boris Beckers Gefängnis-Aufenthalt

Seitdem häufen sich Gerüchte darüber, wie der Ex-Sportler hinter Gittern so zurechtkommt. Es wurde unter anderem behauptet, Becker hätte wegen klaustrophobischen Zuständen gleich mehrmals Notrufe aus seiner Zelle abgesetzt oder sich über das miserable Essen um Gefängnis beschwert. Es wurde außerdem berichtet, Becker sei in einen Wohlfühl-Trakt verlegt worden. Bisher hatte der ehemalige Profisportler die kursierenden Schlagzeilen unkommentiert gelassen. Gegenüber RTL hat sein Medienanwalt Christian-Oliver Moser nun in seinem Namen aber mit den Gerüchten aufgeräumt.