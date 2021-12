Hugh Jackman: Weihnachtliches Tanz-Video mit seiner Frau

Dass Hugh Jackman nicht nur den düsteren Wolverine in den "X-Men"-Filmen spielen kann, bewies er unter anderem im Musik-Film "The Greatest Showman". Darin sang und tanzte er mit seinen Schauspiel-Kollegen Zac Efron, Michelle Williams und Zendaya um die Wette. Nun schwang er erneut das Tanzbein und schnappte sich dazu Ehefrau Deborra-Lee Furness.

Hugh Jackman: Weihnachtliche Tanzeinlage mit seiner Frau

Aktuell steckt der Star der "Marvel"-Filme in den letzten Vorbereitungen für seine neue Broadway-Show. In wenigen Tagen wird der Tony-Gewinner neben Sutton Foster als Harold Hill in "The Music Man" zu sehen sein. Doch die aufwendigen Tanzproben scheinen dem 53-Jährigen erst richtig motiviert zu haben. Zusammen mit seiner Frau zeigte er nun auch auf Instagram sein Können. In weihnachtlicher Stimmung gaben die beiden in einem gemeinsamen Video eine einstudierte Choreografie zum Besten.