Hugh Jackman: Ehe-Aus nach 27 Jahren hat sich lange angebahnt

Schauspieler Hugh Jackman (54) und seine Frau Deborra-Lee Furness (67) haben ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden galten lang Zeit als eines der langlebigsten Paare Hollywoods. Jetzt lassen sie sich nach 27 Ehejahren scheiden.

Hugh Jackman: Trennung schon eine Weile her

"Wir waren gesegnet, beinahe drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Nun hat sich unsere Reise verändert, und wir haben uns dazu entschlossen, uns zu trennen, damit jeder für sich wachsen kann", erklärten Jackman und seine Noch-Ehefrau in einem gemeinsamen Statement gegenüber People. Über den Trennungsgrund hüllt sich das Ex-Paar in Schweigen.

Wie ein Insider im Gespräch mit Page Six verrät, soll sich das Liebes-Aus aber schon länger angebahnt haben. "Es ist vor einiger Zeit passiert. Freunde und Familie wussten davon", wird die Quelle auch Jackmans und Deborra-Lee Furness' Umfeld zitiert.

Der Australier Hugh Jackman hatte seine spätere Ehefrau 1995 am Set der australischen Serie "Corelli" kennengelernt. Wie der "Wolverine"-Star einmal gegenüber Ellen DeGeneres verriet, soll es zwischen ihm und der 13 Jahre älteren Schauspielerin auf Anhieb gefunkt haben.

"Sie war der Star, und ich war so in sie verknallt", plauderte er damals aus. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die beide schon erwachsen sind: Sohn Oscar (23) und Tochter Ava (18).