Prinz Williams angebliche Pläne für Harrys Geburtstag nach Jahren des Streits

Harry und William verband einst eine enge Bindung, bis Harry und Meghan sich vor rund drei Jahren entschieden, aus der ersten Reihe der Royals zurückzutreten. "Vielleicht bekommt er eine SMS oder eine E-Mail. Ich hoffe, sie melden sich bei ihm. Ich fände es schön, wenn William zum Telefon greifen und ihm (Harry) alles Gute zum Geburtstag wünschen würde", so Grant laut der britischen Zeitung Mirror im Gespräch mit Slingo. Es sei auch eine gute Gelegenheit für König Charles, auf seinen entfremdeten Sohn zuzugehen, so Harrold.

So oder so: Harry hat es sich gut gehen lassen: Am Vorabend seines Geburtstages hatte er mit Meghan eine Traditionsbrauerei in der Düsseldorfer Altstadt besucht. Dort tranken der Herzog und die Herzogin von Sussex am Donnerstagabend nach Angaben einer Sprecherin nicht nur Altbier und Wein, sondern ließen sich auch Haxe und Blutwurst schmecken.

Harry und Meghan mischten sich unter die Brauerei-Gäste

"Soo stolz! Beeindruckt von sehr sympathischen Menschen, die unser Schumi Alt, Haxe Wiener Schnitzel, Blutwurst und German sausages genossen haben", schrieb das Team der Schumacher-Brauerei auf Instagram. Dazu postete die Brauerei ein Foto, auf dem Harry und Meghan lächelnd inmitten des Brauerei-Teams stehen.