Hugh Grant: "Renée Zellweger ist eine der Wenigen, mit denen ich nicht gestritten habe"

Die vielen Jahre im Business hätten ihm jedoch nicht nur Freunde eingebracht, sagt Grant jetzt in einem Interview für den US-Radiosender SiriusXM. Nur mit einigen seiner Co-Stars sei er auch heute noch in Kontakt, so der Schauspieler. Eine einstige Kollegin hat es ihm aber tatsächlich angetan: Renée Zellweger. "Ich liebe Renée. Sie ist eine der wenigen Schauspielerinnen, mit denen ich mich nicht gestritten habe", erzählt er. "Wir verstehen uns sehr gut und tauschen immer noch lange Emails aus." Die beiden spielten zusammen in den Filmen der "Bridget Jones"-Reihe.

Mit den kitschigen Herzschmerz-Filmen ist mittlerweile aber Schluss. "Ich bin einfach zu alt und zu hässlich geworden für einen Hauptdarsteller in romantischen Komödien. Gott sei Dank", sagte er der Berliner Zeitung. Er sei zwar stolz auf seine Filme, weil sie Leute unterhalten hätten und "die große Mehrzahl nicht idiotisch war". Aber er sei froh, dass er sie jetzt nicht mehr drehen müsse und sich schauspielerischen Herausforderungen stellen könne, so Grant.

Der fünffache Vater ist derzeit bei Sky in der Thriller-Miniserie "The Undoing" an der Seite von Nicole Kidman zu sehen.