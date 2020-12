Hugh Grant über langjährige Karriereflaute: "Hollywood hat mich aufgegeben"

Zusammen mit Nicole Kidman ist der britische Schauspieler Hugh Grant derzeit in der neuen HBO-Thriller-Serie "The Undoing" zu sehen. In den vergangenen Jahren war es aber eher still um den 60-Jährigen, der in den 1990ern in Kino-Hits wie "Notting Hill" oder "Bridget Jones" gerne den Charmeur gab.

Hugh Grant: "Hollywood hat mich aufgegeben"

In einer Filmhauptrolle hat man Grant aber schon lange nicht mehr gesehen. Sieben Jahre lang hat der fünffache Vater vom Filmgeschäft pausiert. Gegenüber der Los Angeles Times sprach er nun über seine Karriereflaute.

2000 habe er den Film "Haben Sie das von den Morgans gehört?" gedreht, der an den Kinokassen gewaltig floppte. Rückblickend ist er sich sicher: "Zu diesem Zeitpunkt gab ich Hollywood nicht auf. Hollywood hat mich aufgegeben, weil ich mit diesem Film mit Sarah Jessica Parker einen so massiven Flop fabriziert habe."