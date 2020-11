Ausgeplaudert: Julia Roberts wollte sich diesen europäischen Royal angeln

Eigentlich ist Hollywoodstar Julia Roberts seit Jahren glücklich mit Kameramann Daniel Moder verheiratet. Die beiden lernten einander 2000 am Set von "The Mexican" kennen, zwei Jahre später wurde geheiratet. 2004 wurde das Paar Eltern von zweieiigen Zwillingen, Tochter Hazel und Sohn Phinnaeus. Im Jahr 2007 bekamen die beiden einen weiteren Sohn, der auf den Namen Henry Daniel hört.

Julia Roberts: Verknallt in Willem-Alexander?

Doch wie der niederländische Filmjournalist René Mioch nun ausgeplaudert hat, soll Julia Roberts vor Jahren ein Auge auf den König Willem-Alexander geworfen haben.

"Julia war früher total verliebt in unseren Monarchen", plauderte der Journalist nun gegenüber der niederländischen Zeitung Het Parool aus. Die heute 53-Jährige soll ihm ihre Gefühle für den ältesten Sohn von Prinzessin Beatrix, der früheren Königin der Niederlande, und Prinz Claus von Amsberg bei einem gemeinsamen Treffen anvertraut haben. Wann genau Roberts so verknallt in Willem-Alexander gewesen sein soll, verriet der Journalist nicht.