Liebes-Lüge in Hollywood: Promi-Paare, die ihre Trennung lange geheim hielten

Für die Fans sind sie das absolute Traumpaar, der Inbegriff der großen Liebe im Rampenlicht – doch hinter der glitzernden Fassade ist die Beziehung oft schon längst Geschichte. In der Welt der Stars und Sternchen gehört das Versteckspiel vor den Paparazzi quasi zum guten Ton, doch einige Promis haben das Geheimhalten ihrer privaten Krisen regelrecht perfektioniert. Statt Schlammschlacht und Rosenkrieg wählten sie den stillen Rückzug und täuschten monate-, oftmals sogar jahrelang das perfekte Liebesglück vor, während hinter den Kulissen längst die Scheidungsanwälte parat standen. Wir nennen einige Beispiele von Hollywood-Paaren, die (meist) jahrelang ihre Trennung geheim hielten und es schafften, ihre Probleme geschickt vor der Öffentlichkeit zu verbergen:

Will Smith und Jada Pinkett Smith Jada Pinkett Smith ließ 2023 in einem Interview die Bombe platzen, als sie verriet, dass sie und ihr Ehemann Will Smith zum damaligen Zeitpunkt bereits seit sieben Jahren kein Paar mehr waren. Scheiden lassen wollen sich die beiden nach aktuellem Stand zwar nicht, eine romantische Beziehung führen die Smiths aber schon lange nicht mehr - auch wenn sie sich bei öffentlichen Auftritten bis vor Kurzem noch als Paar inszeniert haben. "Wir sind immer noch dabei, eine Lösung zu finden", sagte Jada Pinkett Smith gegenüber People damals. "Wir haben gemeinsam wirklich schwere Arbeit geleistet. Wir haben tiefe Liebe zueinander empfunden, und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Will Smith und Jada Pinkett Smith

Dianna Agron und Winston Marshall "Glee"-Star Dianna Agron gelang es, ihre Scheidung von "Mumford & Sons"-Sänger Winston Marshall absolut geheim zu halten. Sie bestätigte die Trennung im Grunde erst, als sie Jahre später mit jemand anderem gesehen wurde. 2020 hatte Us Weekly das Gerücht verbreitet, dass Agron und Marshall getrennte Wege gehen würden. "Sie leben seit letztem Jahr getrennt", hieß es. Doch keiner von beiden hat jemals eine öffentliche Erklärung zur Causa abgegeben.

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness Im September 2023 sorgten Schauspieler Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness für eine Überraschung, als sie trotz skandalfreier Beziehung nach 27 Ehejahren die Scheidung einreichten. Insider behaupteten damals aber, dass die Trennung in Wahrheit schon eine Weile her sei - die Liebe habe sich bereits während eines coronabedingten Lockdowns in eine Freundschaft verwandelt, hieß es. "Es ist vor einiger Zeit passiert. Freunde und Familie wussten davon", behauptete eine Quelle gegenüber Page Six über das Ex-Paar, das sich von Trennung lange nichts anmerken ließ. Es wird gemunkelt, dass Jackman-Kollegin Sutton Foster, mit der der Hollywood-Star zurzeit liiert ist, bei der Trennung eine Rolle gespielt haben soll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANGELA WEISS Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Hulk Hogan und Jennifer McDaniel Hulk Hogan hat eigenen Angaben zufolge einfach nur darauf vergessen, die Öffentlichkeit über die Scheidung von seiner zweiten Frau, Jennifer McDaniel, zu informieren - weil er dachte, dass ohnehin schon alle davon wissen.



Nachdem er zusammen mit seiner aktuellen Gattin Sky Daily gesehen wurde, kamen Gerüchte auf, dass der Ex-Wrestler McDaniel möglicherweise betrügen würde. 2010 hatte er sie geheiratet. Hogan erklärte daraufhin im Februar 2022 auf Twitter: "Ihr Verrückten, nur um es festzuhalten, [...] ich bin offiziell geschieden, tut mir leid, ich dachte, das wüssten schon alle." Danach fand das Promiportal TMZ heraus, dass Hogan bereits im Oktober 2021 die Scheidung von McDaniel eingereicht hatte und die Dinge noch in demselben Jahr offiziell abgeschlossen wurden.

Gabi Dohm und Adalbert Plica "Schwarzwaldklinik"-Darstellerin Gabi Dohm verriet 2019 völlig überraschend, bereits seit sechs Jahren von Adalbert Plica geschieden zu sein. "Das haben wir ganz still und leise gemacht", sagte die Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin Bunte. "Wir sind zum Amtsgericht, haben unterschrieben und das war's. Es war kein schwieriges Thema mehr." Sie und Plica seien einander noch immer verbunden, fügte sie hinzu. Cathy Hummels und Mats Hummels Trennungsgerüchte hatten bereits seit einem Jahr vehement kursiert, bevor Mats und Cathy Hummels bekannt gaben, kein Paar mehr zu sein. "Ich habe lange überlegt, ob und wann ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen", bestätigte Cathy Hummels 2022 schließlich das Ehe-Aus. Offenbar hat das Ex-Paar über einen längeren Zeitraum hinweg Versuche unternommen, seine Beziehung doch noch zu retten. "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden", so die Influencerin. "Aber am Ende war es Mats, der gesagt hat: 'Ich kann so nicht mehr weitermachen.'"

Ariane Grande und Ethan Slater Im Juni 2026 wurde bekannt, dass Pop-Ikone Ariana Grande und Schauspieler Ethan Slater nicht länger ein Paar sind. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Weekly bestätigte, endete ihre Beziehung zwar nicht bereits vor Jahren, aber immerhin schon vor einigen Monaten. Es habe sich um eine "stille Trennung" gehandelt, die ohne großes Drama verlief. "Es lief einvernehmlich und freundschaftlich", erklärte eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin People. "Sie haben sich viel Zeit genommen, sorgfältig nachgedacht und entschieden, getrennte Wege zu gehen. Sie bleiben Freunde und unterstützen sich weiterhin gegenseitig. Ihre Trennung liegt bereits einige Monate zurück." Grande und Slater lernten sich am Set des erfolgreichen Musical-Films "Wicked" kennen. Zu Beginn ihrer Beziehung waren beide noch in Ehen mit anderen Partnern: Grande war mit Dalton Gomez verheiratet, während Slater mit Lilly Jay liiert war. Ihre jeweiligen Trennungen erfolgten im Juli 2023. Grande und Slater waren daraufhin im Netz einem massiven Shitstorm ausgesetzt, beide wurden als Ehebrecher tituliert.

Patrice Aminati und Daniel Aminati Die Nachricht kam Ende 2025 völlig überraschend: Patrice Aminati und Daniel Aminati gaben bekannt, sich nach drei Jahren Ehe getrennt zu haben. Die beiden seien schon seit vielen Wochen kein Paar mehr, verriet Patrice damals in den sozialen Medien – was auf Verwunderung bei ihren Followern stieß, da sich beide bis zuletzt öffentlich auf Instagram als glückliches Paar inszenierten.

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