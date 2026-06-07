11 Stars, die ihre Homosexualität lange Zeit geheim hielten

Öffentlich über die eigene Homosexualität zu sprechen – also ein sogenanntes Coming-out zu haben – ist aufgrund immer noch weit verbreiteter gesellschaftlicher Vorurteile nicht immer einfach.

Betroffene stehen vor einer Entscheidung, die nicht selten ihr gesamtes Leben verändert: Werde ich ausgegrenzt, weil ich einer abstrakt definierten Norm nicht entspreche? Muss ich auf ein traditionelles Leben mit eigener Familie verzichten und auf ewig allein sein? Und wie wird sich das Coming-out auf meine Karriere auswirken?