Ein Mädchen! Drittes Kind von Sängerin Virginia Ernst ist da

Die Familie wächst! Sängerin Virginia Ernst und ihre Ehefrau Dorothea freuen sich über Kind Nummer 3. Das Mädchen kam bereits am 6. Februar zur Welt.

"Ein wunderbares Mädchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat", wie Ernst via Instagram verkündete. "Das kleine Wesen mit seinen winzigen Fingern und neugierigen Augen hat jetzt schon so viel Liebe zu geben."

Auch ihre beiden Brüder (geboren 2021 und 2023) sind unglaublich stolz auf ihre kleine Schwester. "Wie schön, dass sie von Anfang an zwei Beschützer und Spielkameraden an ihrer Seite hat."