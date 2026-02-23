Prinz William: Worüber seine Kinder "manchmal sogar zu viel" reden

Der britische Prinz William hat vergangene Woche überraschend offen über seine Gefühle und dem Umgang mit ihnen gesprochen. Im Gespräch mit BBC-Radiomoderator Greg James appellierte er, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen. "Lerne, dich selbst zu lieben und zu verstehen", so William. In der Sendung ging es um Suizidprävention bei Männern. Es brauche etwa auch mehr männliche Vorbilder, die über das Thema sprechen - "damit das für uns alle zur Selbstverständlichkeit wird", meinte der Prinz.

"Es ist erstaunlich" Ob Williams und Prinzessin Kates Kinder zuhause über ihre Gefühle sprechen? "Ja, manchmal sogar zu viel", entgegnete der Thronfolger auf eine entsprechende Frage scherzend. Er wisse alle Details, so William - "was ich liebe, wissen Sie, es ist erstaunlich". Wichtig sei, sich Zeit dafür zu nehmen. Außerdem gehe es nicht darum, jedes Problem seiner Kinder zu lösen, "aber man muss zuhören", so William in dem Gespräch, aus dem mehrere britische Medien zitierten.

Hilfe bei Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

Auch er reflektiert aktiv über seine psychische Gesundheit. William: "Ich nehme mir viel Zeit, um meine Gefühle zu verstehen (...). Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich von Zeit zu Zeit damit auseinanderzusetzen. Sich selbst zu hinterfragen und herauszufinden, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt." Manchmal gebe es "eine offensichtliche Erklärung, manchmal nicht. Ich glaube, dass eine psychische Krise vorbei geht – man kann einen schweren psychischen Krisenmoment erleben, aber er wird vorübergehen".