Der Absturz von Ex-Prinz Andrew: Eine Chronologie

Einst war er ein Prinz der britischen Royals, dann verliert Andrew seinen Titel und wird festgenommen. Vorgeworfen werden ihm mehr als enge Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Als dieser stirbt, geht es mit dem Royal bergab - eine Chronologie. 2019: Jeffrey Epstein stirbt in seiner Zelle Der US-Finanzier Jeffrey Epstein wird vor seinem Prozess im August tot in seiner Zelle in New York aufgefunden. Ihm wird sexuelle Ausbeutung von Dutzenden Minderjährigen vorgeworfen. Dass Epstein und der damalige Prinz Andrew befreundet waren, ist bekannt. Die Londoner Polizei entscheidet sich dennoch gegen eine vollständige Untersuchung des Royal. 2019: Interview mit der BBC Andrew, der jüngere Bruder des späteren Königs Charles III., weist in einem viel beachteten Interview im November 2019 mit dem britischen TV-Sender BBC Vorwürfe zurück, die US-Amerikanerin Virginia Giuffre als Minderjährige vergewaltigt zu haben. Er erklärt, sich nicht an eine Begegnung erinnern zu können. Der Auftritt gilt als kommunikatives Desaster.

2020: Kritik von US-Ermittlern Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Andrew im März 2020 vor, die Mitarbeit als Zeuge zur Aufklärung des Epstein-Falles verweigert zu haben. Der Prinz streitet die Anschuldigungen später weiter ab, legt aber alle royalen Aufgaben nieder und lässt sich in der Öffentlichkeit kaum mehr blicken. Im selben Jahr taucht ein Videointerview aus 2015 auf, in dem der spätere US-Präsident Donald Trump Epsteins Insel als Kloake bezeichnet und den Reportern rät, sich mit Fragen an Andrew zu wenden. 2021: Klage gegen Andrew Virginia Giuffre reicht im August 2021 eine Zivilklage gegen den Royal ein. Sie wirft ihm sexuellen Missbrauch an drei Anlässen vor - darunter in Epsteins Villa. Die Londoner Polizei kündigt an, die Vorwürfe gegenüber Andrew erneut zu prüfen. Dessen Anwalt nennt die Anschuldigungen "unbegründet, nicht haltbar und potenziell rechtswidrig".

2021: Epsteins Komplizin schuldig gesprochen In der zweiten Jahreshälfte beginnt ein Prozess gegen Epsteins ehemalige Partnerin Ghislaine Maxwell, die zuvor auch von Giuffre angeklagt wurde. Ein Pilot Epsteins sagt im Prozess aus, Andrew sei mehrfach an Bord des in einigen Medien spöttisch als "Lolita-Express" bezeichneten Flugzeugs gewesen. Sexuelle Handlungen habe er dabei jedoch nicht mitbekommen. Maxwell wird schuldig gesprochen. 2022: Entzug royaler Funktionen und Vergleich vor Gericht Queen Elizabeth II. entzieht ihrem Sohn alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften. Zuvor hatten mehr als 150 britische Militär-Veteranen dazu aufgefordert, ihn von seinen Rollen zu entbinden. Auch finanzielle Unterstützung gibt es für den Rechtsstreit mit Giuffre nicht mehr. Die Missbrauchsklage endet mit einer außergerichtlichen Einigung im Februar.