Holly Marie Combs: Schwere Vorwürfe gegen "Charmed"-Kollegin Alyssa Milano

Shannen Doherty wegen Milano aus "Charmed" geschmissen?

Shannen Doherty verließ die Kult-Serie nach drei Staffeln im Streit mit der Produktionsfirma. Vor wenigen Tagen deutete die 52-Jährige einer Folge ihres neuen Podcasts "Let's Be Clear" jedoch an, dass Milano an ihrer Kündigung mitschuldig gewesen sei. Angeblich habe diese mit allen Mitteln versucht, einen Keil zwischen Doherty und Holly Marie Combs zu treiben. "Rivalität" und "Konkurrenzdenken" hätten das Arbeitsklima geprägt.

