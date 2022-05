Hilary Duff zeigt sich komplett hüllenlos für Magazin

"Ich bin stolz auf meinen Körper. Ich bin stolz darauf, dass er drei Kinder für mich hervorgebracht hat", erzählt Duff im Interview mit Womens Health. Der "Younger"-Star fügt hinzu: "Ich bin an einem Ort angekommen, an dem ich mit den Veränderungen, die mein Körper durchgemacht hat, friedvoll bin. Ich möchte auch, dass die Leute wissen, dass ein Maskenbildner da war, der meinen ganzen Körper zum Leuchten gebracht hat, und jemand hat mich in die schmeichelhafteste Position gebracht."