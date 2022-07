Hilaria Baldwin: "Feinde" von Alec "versuchen, ihn zu zerstören"

Gemeinsam würden sie im "Glauben an das Gute" weitermachen. "Die Leute sehen, wie hart du für das kämpfst, woran du glaubst. Und wir sind dankbar. Höre auf diese Stimmen … drehe die Lautstärke der Negativität herunter", schrieb sie an ihren Mann gerichtet weiter. "Ich bin diejenige, der dich in deinen dunklen Momenten sieht … den menschlichen Momenten - in denen du nicht der Filmstar oder die öffentlichen Person bist, die die Leute so schnell entweder feiern oder hinrichten. Meine Wertschätzung für deine Menschlichkeit ist endlos … leider habe ich die Entmenschlichung selbst erlebt." Sie wisse, welche "Last er zu tragen habe".

Alec Baldwin steht nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films "Rust" im Oktober derzeit unter Druck. Bei dem Dreh hatte sich ein Schuss gelöst. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel gesteckt hatte.