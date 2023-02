Nach folgenschwerer Entscheidung: Kylie Minogue soll wieder Single sein

Nachdem Minogue 2020 vorübergehend nach Australien zurückgekehrt war, mussten sie und Salomons aufgrund der Coronapandemie neun Monate getrennt verbringen, da Salomons in London war, Kylie jedoch in Melbourne blieb. 2021 hieß es, Minogue habe vor, nach drei Jahrzehnten in London dauerhaft in ihre Heimat Australien zu ziehen - eine folgenschwere Entscheidung, denn die Liebe soll unter der Fernbeziehung erheblich gelitten haben.

Ein Freund sagte gegenüber The Sun: "Kylie und Paul haben wirklich versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen, aber letztendlich war der Zeitunterschied ein Killer – Paul konnte nicht gerade für ein langes Wochenende nach Melbourne fahren, wenn die Dinge angespannt waren."

"Sie und Paul bleiben Freunde", fügte der Informant des britischen Blattes hinzu. "Aber im Moment hat Kylie ein neues Album zu promoten und eine Welttournee, mit der sie loslegen kann – sie freut sich riesig darauf, dieses neue Kapitel in ihrem Leben zu beginnen." Die Sängerin wollte die Trennung vorerst für sich behalten, behauptet die Quelle weiter. Angeblich, weil sie keine Lust auf Schlagzeilen über ihren Herzschmerz hatte und nicht bemitleidet werden wollte.

Kylie Minogue hat sich zu dem Trennungs-Gerücht bisher nicht geäußert.