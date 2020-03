Herzogin Meghan soll bereits an neuen Projekten arbeiten

Welches Projekt Herzogin Meghans erster Job nach dem morgigen "Megxit" wird, steht schon fest. Die gebürtige US-Amerikanerin hat eine Synchronsprechrolle bei der Disney-Dokumentation "Elephants" an Land gezogen und spendet ihr Honorar an eine entsprechende Tierschutzorganisation. Doch das ist längst nicht alles - die 38-Jährige hat einiges in petto.

Kochbuch

Einem Insider-Bericht des Magazins Us Weekly zufolge, soll Meghan an einem Kochbuch arbeiten. Es wäre bereits das zweite - 2018 war sie an einer Rezeptsammlung der Londoner Grenfell-Community beteiligt und arbeitete dort mit Überlebenden des Feuers von vor zwei Jahren zusammen. Nun soll wohl ein eigenes Werk folgen, immherin ist die Herzogin berühmt für ihr Avocado-Toast namens "The Smash".