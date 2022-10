Herzogin Meghan: Queen hätte ihr ein solches Outfit verboten

Ein politisches Statement wie dieses öffentlich so explizit zur Schau zu stellen, wäre der Herzogin von Sussex als aktiver Royal untersagt gewesen. Für Mitglieder des britischen Königshauses gilt es als Tabu, sich zu politischen Themen zu äußern. Auch was die Kleiderwahl betrifft, gelten am Hof strenge Vorschriften. Selbst bei der Unterwäsche hat Meghans Schwägerin Catherine keine freie Wahl, wenn sie offizielle Termine wahrnimmt. Da Meghan und Harry aus der ersten Reihe der Royals zurückgetreten sind, gelten für sie derartige Vorschriften natürlich nicht mehr, was Meghan gut zu nutzen weiß.