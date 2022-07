Herzogin Meghan: Konsequenzen nach belastenden Mobbing-Vorwürfen

Vorwürfe, denen der britische Palast wohl in letzter Zeit nachgegangen ist, wie ein Royal-Insider gegenüber dem britischen Magazin Hello! behauptet: "Ich werde die Änderungen, die an den Richtlinien und Verfahren vorgenommen wurden, nicht kommentieren – ich werde nur sagen, dass die Richtlinien und Verfahren aktualisiert wurden... die Richtlinien in Bezug auf Concern at Work gelten für alle, die im königlichen Haushalt arbeiten."

Die palastnahe Person fügt hinzu: "Aufgrund der Vertraulichkeit der Diskussionen haben wir die detaillierten Empfehlungen nicht mitgeteilt. Die Empfehlungen wurden, wo immer angemessen, in Richtlinien und Verfahren aufgenommen, und Richtlinien und Verfahren haben sich geändert."

Herzogin Meghan: Oberzicke oder Schmierkampagne?

Einem Insider zufolge soll Meghan laut The Mirror einmal gemeint haben, dass besagte Angestellte dem Job einfach "nicht gewachsen" waren. "Sie glaubt, die Höflinge konnten einfach nicht mit dem Druck umgehen", zitiert das britische Blatt die Quelle.

2021 wurden mehrere Vorwürfe gegen Meghan in Form eines Artikels für das Magazin Times gesammelt und veröffentlicht. Sie soll "zwei persönliche Assistenten aus dem königlichen Haushalt vertrieben und das Selbstvertrauen eines dritten Mitarbeiters untergraben haben", hieß es in dem Artikel. Prinz Harry und seine Frau bestritten die Aussagen in ihrem großen Oprah Winfrey-Interview vehement.