Herzogin Meghan muss sich für Falschaussage vor Gericht entschuldigen

Seit rund zwei Jahren schon kämpft Herzogin Meghan gegen Associated Newspapers Limited, den Herausgeber von MailOnline und The Mail on Sunday wegen der Veröffentlichung eines Briefes, den sie ihrem Vater Thomas Markle geschickt hat. In dem Brief, der von der Mail on Sunday in Auszügen veröffentlicht wurde, hatte sich Meghan an ihren Vater gewandt, mit der Bitte, ihre Privatsphäre zu respektieren, nachdem dieser vor ihrer Hochzeit im Jahr 2018 gegenüber der Presse Interviews über sie gegeben hatte. Nun musste sah sich Harrys Ehefrau gezwungen, sich für die Irreführung des Gerichts zu entschuldigen.

Meghan: Falschaussage vor Gericht

In früheren Gerichtsakten hatten die Anwälte der Herzogin von Sussex argumentiert, sie sei davon ausgegangen, "dass der detaillierte Inhalt des Briefes privat ist, und sicherlich nicht erwartet, dass er veröffentlicht wird". Im Zuge der Verhandlungen wurde nun aber enthüllt, dass die ehemalige Schauspielerin sehr wohl damit gerechnet hat, dass das private Schreiben an ihren Vater an die Öffentlichkeit gelangen könnte.

Vor Gericht wurden Nachrichten veröffentlicht, die Meghan damals an ihren ehemaligen Kommunikationschef Jason Knauf geschickt haben soll. Darin soll Harrys Frau Knauf unter anderem mitgeteilt haben: "Offensichtlich ist alles, was ich konzipiert habe, mit dem Wissen entstanden, dass es geleakt werden könnte und deswegen habe ich meine Worte sorgfältig gewählt."