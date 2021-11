In einem Brief, der von der Mail on Sunday in Auszügen veröffentlicht wurde, hatte sich Meghan an ihren Vater gewandt, mit der Bitte, ihre Privatsphäre zu respektieren. Laut Freundinnen der Herzogin von Sussex soll diese Thomas Markle angefleht haben, sie nicht mehr zu "schikanieren" und in Interviews nicht mehr über sie zu sprechen.

"Der Auslöser für mein Tun ist, zu sehen, wie viel Schmerz das H[arry] verursacht", schrieb Meghan im August 2018 per SMS, die nun vor Gericht veröffentlich worden sein soll. Laut Meghan soll die britische Königsfamilie damals kein Verständnis für ihre Lage gezeigt haben. "Selbst nach einer Woche mit seinem Vater [Prinz Charles] und endlosen Erklärungen der Situation scheint seine Familie den Kontext zu vergessen – und kehrt zu 'Kann sie nicht einfach zu ihm gehen und ihn dazu bringen, damit aufzuhören?' zurück", wird aus der Nachricht der Herzogin zitiert.