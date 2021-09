Kate verrät: Diese Leidenschaft teilen George, Charlotte und Louis mit Papa William

Royale Insider hatten bereits verraten, dass Prinz George, der damals knapp zweieinhalb Jahre alt war, Pilot werden möchte. Der inzwischen acht Jahre alte Cambridge-Spross hat seine Liebe zu Flugzeugen bereits unter Beweis gestellt, als er 2016 im Alter von nur zwei Jahren am Royal International Air Tattoo, der weltweit größten Militärflugschau, teilgenommen hatte. Nicht nur Flugzeuge, auch Hubschrauber haben es dem Dritten in der britischen Thronfolge angetan. 2017 zeigte sich der älteste Sohn von Kate und William ganz begeistert, als er während der Tour der Cambridges durch Deutschland und Polen im Jahr 2017 in einem Hubschrauber in Hamburg probesitzen durfte.

Georges Leidenschaft fürs Fliegen kommt nicht von ungefähr. Er hat ein Vorbild in der Familie: Sein Vater Willam hat früher als Rettungspilot gearbeitet. Der Herzog von Cambridge war von 2015 bis 2017, als George und Charlotte noch jünger waren, für die East Anglian Air Ambulance tätig.