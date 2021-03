Herzogin Kate brachte Meghan kurz vor Hochzeit mit Harry zum Weinen

Herzogin Kate hat Meghan Markle ihrer Darstellung zufolge zum Weinen gebracht. Ein paar Tage vor der Hochzeit von Meghan mit Prinz Harry 2018 sei Kate über das Kleid eines Blumenmädchens verärgert gewesen, sagte Meghan am Sonntagabend im mit Spannung erwarteten Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey: "Es hat wirklich meine Gefühle verletzt."

Winfrey, mit ihrer Interviewpartnerin befreundet, wollte zuvor wissen, was denn an den Medienberichten dran sein, dass sie, Meghan, ihre Schwägerin zum Weinen gebracht habe. Die Realität sei exakt umgekehrt gewesen, so Meghan.

Kate um Wiedergutmachung bemüht

Danach habe die Frau von Prinz William sich allerdings entschuldigt und ihr Blumen geschenkt, sagte Meghan. Kate sei eine "gute Person".

In Großbritannien wurde vor der Ausstrahlung des Interviews befürchtet worden, dass mögliche Vorwürfe gegen die königliche Familie zu einer Zerreißprobe im Palast führen könnten. Beobachter hatte zuvor betont, dass jegliche Kritik an einem Mitglied der Royals als Angriff auf die gesamte Königsfamilie gewertet werden dürfte.