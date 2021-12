Herzogin Kate am Klavier: Überraschender Auftritt bei Weihnachstkonzert

Um Menschen zu ehren, die in der Pandemie anderen helfen, hat Herzogin Kate Anfang Dezember zu einem Konzert geladen. "Together At Christmas" lautete das Motto des Weihnachtsgottesdienstes mit Konzert, welches von Catherine ins Leben gerufen wurde und das sowohl von den Middletons als auch den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie von York besucht wurde. Zu Konzert, bei dem sowohl der Chor der Westminster Abbey wie auch andere Künstler auftraten, waren Lehrerinnen und Lehrer, Pflegekräfte, Vertreter des Militärs und andere Menschen eingeladen, die in der Pandemie besondere Dienste geleistet haben.

Herzogin Kate gibt erstes Klavier-Konzert

Herzogin Kate setzte sich aus diesem Anlass höchstpersönlich ans Klavier, wie neue, vom Kensington Palast veröffentlichte Aufnahmen von dem royalen Konzert zeigen. Wie die Daily Mail berichtet, handelt es sich um den ersten offizielle Piano-Auftritt der Herzogin von Cambridge. Kates ehemaliger Klavierlehrer hatte vor ihrer Hochzeit mit William im Jahr 2011 enthüllt, dass Kate eine "gute" Spielerin ist.

Daniel Nicholls brachte der Herzogin sowie ihrer Mutter Carole, ihrer Schwester Pippa und ihrem Bruder James das Klavierspielen bei. "Kate kam zum Unterricht, als sie ungefähr 10 oder 11 Jahre alt war, bis sie 13 war, ungefähr 1993 bis 1995", hatte der Klavierspieler einst über Catherine erzählt.