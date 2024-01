Herzinfarkt-Symptome: Jamie Dornan nach Angriff durch giftige Raupen im Spital

In der BBC-Sendung "The Good, the Bad and the Unexpected" sagte Smart, sich nach einem "großartigen" ersten Tag voller Alkohol seltsam gefühlt zu haben. "Wir hatten am ersten Tag eine tolle Zeit, spielten viel Golf, gingen aus, tranken viel Wein und tranken dann Espresso-Martinis", sagte er.

"Wie dem auch sei, als wir am nächsten Tag Golf spielten, ging es uns allen ganz furchtbar und ich fing an, ein Kribbeln in meiner linken Hand und dann ein Kitzeln in meinem linken Arm zu spüren. Ich bin der Sohn eines Hausarztes und dachte: 'Das ist normalerweise das Zeichen für den Beginn eines Herzinfarkts.'"

Smart fügte hinzu: "Nun, ich bin ein ziemlich gesunder Kerl, aber wenn man erst einmal denkt, dass man einen Herzinfarkt hat, ist man sich ziemlich sicher, sodass man sich selbst davon überzeugt, dass man wirklich einen hat."

Aus Sorge, dass er in ernsthafter Gefahr sein könnte, begab sich Smart in ein örtliches medizinisches Zentrum, wo die Krankenschwester einen extrem hohen Ruhepuls feststellte - woraufhin der Moderator in das nächstgelegene Krankenhaus fuhr. Er sei dann zusammengebrochen und an eine Maschine angeschlossen in einem Krankenhausbett aufgewacht, während ein Arzt fragte: "Was hast du gemacht, junger Mann?"