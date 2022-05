Jamie Dornan wird 40: Die 10 Geheimnisse des "50 Shades of Grey"-Stars

Bisher spielten die Verfilmungen der schw√ľlstig-verruchten dreiteiligen Hausfrauensex-Fantasien der britischen Autorin E. L. James weltweit fast eine halbe Milliarde Euro ein. Hollywoods Trilogie (2015‚Äď2018), bei der die Leinwand eher waagrecht denn senkrecht gespannt wurde, verhalf Sadomasochismus zum Aufstieg aus der Schmuddelecke der Porno-Szene. Daf√ľr zeichnete ma√ügeblich das P√§rchen in den liegenden Rollen verantwortlich, das diesen Spagat zwischen Appetit und Geschmacklosigkeit mit Lust und Leidenschaft bew√§ltigte: Dakota Johnson (heute 32), die texanische Promi-Tochter (von Melanie Griffith und Don Johnson) und der bubenhafte Beaus aus Belfast, Jamie Dornan, der heute Sonntag 40 wird. Dazu 10 Fakten aus der knackigen Karriere des runden Jubilars:

1. Wo lebt er?

Mit Gattin und drei T√∂chtern teils in einem Landhaus in den Cotswolds, teils in Londons K√ľnstlerviertel Notting Hill.

2. Ber√ľhmte Familie

Greer Garson,Topstar der Fifties ( 1996 mit 91), war seine Großcousine. Sie gewann damals sogar einen Oscar.

3. Er liebt Liegest√ľtze

Dornan hat sich an Sexszenen nie gew√∂hnt, aber im Falle von Filmnacktheit folgt er nicht dem Ritual von Dakota Johnson (dreifacher Whiskey ‚Äěex‚Äú), sondern macht unerm√ľdlich Liegest√ľtze am Set.

4. Er hasst seinen Gang

Jamies gr√∂√üte Unsicherheit: seine Art zu gehen. Diesen Komplex legte erst dank einem ‚ÄěSchritt-Coach‚Äú ab.

5. Er steht auf seinen Bart

In ‚Äě50 Shades of Grey‚Äú ist sein Gesicht glattrasiert wie ein Babypopo. Seither gibt es ihn nur mit Bart, damit er sich nicht an seine schm√§chtigen, blassen Teenie-Tage erinnert.