Hochallergischer Jamie Dornan küsste Pferd - mit Folgen

Schauspieler Jamie Dornan machte eigenen Angaben zufolge einst eine unliebsame Erfahrung mit einem Pferd. In der Show des irischen Moderators Graham Norton erzählte er, dass er hochgradig allergisch auf die Tiere sei.

"Ich mag sie als Spezies, ich darf ihnen nur nicht zu nahe kommen", so der Schauspieler, bevor er schilderte, dass ein Bussi, das er einem Pferd einmal aufdrückte, schwere Folgen hatte. Nicht nur für den betreffenden Film-Dreh. "Ich mochte das Pferd, das ich (am Set) hatte, sehr. Und ich dachte: 'Heute ist der letzte Tag. Wisst ihr was? Ich liebe dieses Pferd.' Also gab ich ihm einen Kuss auf die Lippen", so Dornan - woraufhin Norton scherzend einwarf: "Welche Medikamente haben Sie genommen?"

Es überrascht nicht, dass der übermütige Moment für Dornan nicht gut endete. "Und dann sind meine Lippen total explodiert", erzählte er. "Und wir konnten den Rest des Tages nicht mehr drehen." Das Interview sehen Sie im folgenden Video: