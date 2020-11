Helene Fischer sorgt mit Advent-Foto für gemischte Reaktionen

Lange war es in den sozialen Netzwerken ruhig um sie, am Sonntag meldete sich Helene Fischer mit einem Posing zurück. Ihren rund 756.000 Followern wünschte sie auf einem Karrusell-Pferd sitzend einen schönen ersten Advent. "Endlich hat die schönste Zeit des Jahres begonnen - auch wenn dieses Jahr irgendwie alles anders ist. Ein paar Dinge bleiben aber hoffentlich gleich. Alles was wir in dieser Zeit machen, sollte von Herzen kommen, um auf Herzen zu wirken", so der Schlagerstar auf Instagram. Die "Sitzgelegenheit" scheint aber nicht allen zu gefallen: "Ich finde dieses Pferd so gruselig, Hilfe", kommentiert eine Followerin. Beim Großteil hingegen kommt der Post aber bestens an.