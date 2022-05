Helene Fischer gerät auf Instagram unter Druck

Viele Promis nutzen die Social-Media-Plattform Instagram, um ihre beruflichen Ambitionen zu bewerben. Dabei verwenden zahlreiche Stars die Foto-Sharing-App auch, um sich ihren Fans von einer persönlicheren Seite zu zeigen und Einblicke in ihr Privatleben zu teilen. Das scheint inzwischen schon so gang und gäbe, dass man als Promi sogar unter Druck geraten kann, wenn man seine Privatsphäre zu schützen versucht - und Instagram lediglich als PR-Plattform nutzt. Letzteres erlebt aktuell auch Schlagerstar Helene Fischer am eigenen Leib, die von ihren Followern dafür kritisiert wird, kaum persönliche Inhalte zu posten.

Helene Fischer: Fans wünschen sich persönlichere Beiträge

Fischer, die vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden ist, hält sich auf Instagram eher bedeckt, was Informationen über ihr Privatleben betrifft. Generell werden ihre Fans nur selten mit Postings am Laufenden gehalten. 2019 hatte sich Fischer überhaupt eine Auszeit gegönnt und sich für ein Jahr von Instagram vorübergehend verabschiedet. In vergangenen Jahr löschte sie außerdem alle alten Fotos von der Foto-Plattform. Seit einiger Zeit ist die Sängerin, die im vergangenen Oktober ihr neues Album "Rausch" veröffentlicht hatte, wieder etwas aktiver auf Instagram. Ihre Follower würden sich aber doch mehr persönliche Worte und Einblicke von Fischer erwarten.