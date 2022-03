Erster Auftritt nach Babypause: Helene Fischer spricht über Geburt

"Rund um Weihnachten" soll Helene Fischer einem Bild-Bericht zufolge eine Tochter zur Welt gebracht haben, nachdem der "Atemlos"-Star im Oktober seine Schwangerschaft im Oktober des vergangenen Jahres bekannt gegeben hatte. Zur Geburt haben sich Fischer und ihr Partner Thomas Seitel lange nicht geäußert. Dafür hat die Schlagersängerin nun erstmals wieder einen Bühnenauftritt absolviert, auf den ihre Fans bereits gespannt gewartet hatten.

Helene Fischer nach Geburt "noch nicht richtig fit"

Helene Fischer trat beim "SnowpenAir" in der Schweiz auf und veröffentlichte einen Ausschnitt von ihrer Performance in Form eines Videos auf Instagram. Dabei präsentierte sie sich schwarzem Look mit cooler Lederjacke. Als Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Kriegs in der Ukraine trug die im sibirischen Krasnojarsk geborene Sängerin am Kragen eine Schleife in den ukrainischen Nationalfarben.Ein Detail stach dabei aber besonders ins Auge: Von einem Babybauch war nicht mehr die Spur. Mit der Bild-Zeitung sprach Fischer vor ihrem Auftritt außerdem erstmals etwas ausführlicher über die Geburt ihres Kindes.