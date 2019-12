Helena Bonham Carter bat Prinz William, Patenonkel ihrer Tochter zu werden

Es dürfte ein feuchtfröhlicher Abend gewesen sein, an dem Helena Bonham Carter sich überlegt hatte, Prinz William zu fragen, ob er denn Patenokel ihrer Tochter Nell werden möchte. Sie sei dabei nicht ganz nüchtern gewesen, so die Schauspielerin. William habe leider schließlich abgelehnt, wie Bonham Carter in der Show von US-Talkmaster Andy Cohen verriet.