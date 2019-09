"Wie ein Bauer:" Olivia Colman musste für "The Crown" gehen lernen

Bewunderung für die Queen

Auch mit den Corgis am Set habe sie viel Spaß gehabt. Ihr Trick, um flauschige Freundschaften zu schließen? Natürlich Leckerlis: "Sie sind zauberhaft und ich habe meine Taschen immer voller Hundekuchen, damit sich mich mehr mögen", so Colman zum Daily Mirror.

Trotz leidiger Recherche und Bewegungsunterricht freut sich die Britin sehr über ihre verantwortungsvolle Serienrolle. "The Crown" habe sie gar zur Monarchistin werden lassen, witzelte Colman. Die Queen sei einfach "bemerkenswert": "Sie hat es geschafft, alle Arten von guten, schlechten und schrecklichen Jahren durchzuhalten. Sie legte als junge Frau in ihren Zwanzigern ein Gelübde ab und hielt bis in ihre Neunziger hinein."

Die dritte Staffel "The Crown" mit Olivia Colman als Elizabeth, Tobias Menzies als Prinz Philip und Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret wird ab November auf Netflix zu sehen sein.