Emmys: Wer die Frau hinter der Erfolgsserie „Fleabag“ ist

Die 34-Jährige Britin stammt aus gutem Hause, besuchte die renommierte Schauspielschule RADA in London. Sie hatte zunächst kleinere Rollen in „Die eiserne Lady“ und verschiedenen TV-Serien. Weil sie nicht zufrieden mit dem Rollenangebot war, begann sie selbst zu schreiben – so entstand „ Fleabag“. Oscar-Preisträgerin Olivia Colman, die in der Serie die bösartige Stiefmutter mimt, war bereits ein Fan des Theaterstücks und soll Waller-Bridge gar angefleht haben, ihr eine Rolle in der TV-Produktion zu geben.

Mit ihrem schrägen Humor und ihren unkonventionellen Frauenrollen hat sich die „ Fleabag“-Schöpferin einen Namen gemacht und ist mittlerweile eine der gefragtesten Drehbuchautorinnen: Sie adaptierte etwa den Thriller „Killing Eve“ fürs Fernsehen ( Jodie Comer wurde bei den Emmys als beste Nebendarstellerin einer Drama-Serie ausgezeichnet) und Bond-Darsteller Daniel Craig persönlich soll nach ihr gefragt haben, um das Script des neuesten Agenten-Films aufzupeppen.