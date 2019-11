Helena Bonham Carter hatte "Pyjama-Party" mit der Queen

Emotionale Geschenke

Zudem hätten sie alle persönliche Erinnerungsgeschenke erhalten, erzählt die Schauspielerin. Tim Burton habe eine signierte Erstausgabe von " Alice im Wunderland" bekommen. Zu der Zeit arbeitete er gemeinsam mit Bonham Carter an der gleichnamigen Neuauflage des Disneyfilms. Sie selbst erhielt von der Königin einen Brief von Lionel Logue, dem Sprachtherapeuten von König George VI, weil sie in "The King's Speech" mitgespielte hatte. "Das war wirklich berührend", so Carter.

Ab Sonntag wird Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret in der dritten Staffel "The Crown" zu sehen sein. Die Queen spielt Oscarpreisträgerin Olivia Coleman.