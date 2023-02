Quittung für Untreue: Quält Emily Ratajkowski ihren Ex-Mann mit Absicht?

Will Ratajkowski ihrem Ex-Mann eins auswischen?

Fast wirkt es so, als würde Ratajkowski versuchen, dem Vater ihres Kindes eins auszuwischen. Ob sie Sebastian Bear-McClard eifersüchtig machen will? Ihren Ehering hat die 31-Jährige jedenfalls noch nicht entsorgt. In ihrem Podcast "High Low with EmRata" entgegnete sie Schauspielerin Tommy Dorfman auf die Frage, was sie mit dem Ring gemacht habe: "Ich habe ihn immer noch."

Ihre Scheidung bereue sie aber keinesfalls, betonte das US-Model: "Jedes Mal, wenn ich eine Scheidungsgeschichte höre oder die Nachrichten sehe, muss ich mich daran erinnern, dass ich sagen muss: 'Oh, das ist traurig.' Ich sage den Leuten buchstäblich: 'Gut für dich.'"

Sie glaube nicht, dass eine Scheidung eine traurige Sache sei. "Ich kenne viele Leute, die sehr lange unglücklich verheiratet sind, weil sie so viel Angst vor einer Scheidung haben, und ich glaube nicht, dass das eine gute Art zu leben ist", stichelte Ratajkowski in Richtung ihres Ex-Mannes. Ihren Podcast beendeten sie und Dorfman mit den Worten: "Prost auf die Scheidung."