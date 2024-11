Dieser deutsche Kult-Star hätte ebenso Donald Trump gewählt

Er ist zwar nicht US-Amerikaner – aber würde er in den USA leben, hätte Schlagersänger Heino am gestrigen Wahltag seine Stimme eindeutig dem Republikaner Donald Trump gegeben, der auch tatsächlich die Präsidentschaftswahl für sich entscheiden konnte.

Videobotschaft auf Instagram

Kurz vor den Wahlen in Brandenburg und nach der Messer-Attacke in Solingen postete Heino ein Video auf Instagram, in dem er kein Blatt vor den Mund nimmt. "Ich habe mich politisch noch nie geäußert, weil ich Sänger bin und kein Politiker", beginnt er seine Ansprache. "Es macht mir große Sorgen, was hier in unserem Land passiert", so Heiner weiter.

"Es kann nicht sein, dass man in Deutschland Angst haben muss, dass man irgendwo abgestochen wird. Wir wollen keine Messerstecher haben. Wir wollen uns in unserem Land sicher fühlen." Er deutet dabei an, dass der Solingen-Attentäter syrischer Abstammung ist.