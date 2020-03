Heidi Klum: Zu krank für die Kamera?

Heidi Klum fiel wegen spontanen Unwohlseins bei der Aufzeichnung der Castingshow "America's Got Talent" aus. Bei ihrer Ankunft am Studio in Los Angeles wurde das Model am Dienstag (Ortszeit) zwar lächelnd gesichtet, wenig später mussten ihre Jurykollegen bestehend aus Simon Cowell, Sofia Vergara ("Modern Family"), Howie Mandel und Moderator Terry Crews allerdings auf sie verzichten.