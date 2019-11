Sportlich: Heidi Klum plauderte über ihr Sexleben mit Tom Kaulitz

Dass Model Heidi Klum (46) mit öffentlichen Zuneigungsbekundungen gegenüber Ehemann und Tokio Hotel-Gitarrist (30) Tom Kaulitz und auch gerne mal dem ein oder anderen freizügigen Foto nicht lange fackelt, ist kein Geheimnis. Der selbsternannten "Enthüllungsreporterin" Olivia Jones (50) verriet sie in einem Videoclip hinter den Kulissen von "Queen of Drags" nun jedoch selbst für ihre Verhältnisse überraschend offenherzig, wie es um das Sexleben mit ihrem frisch angetrauten Göttergatten bestellt ist.

"Matratzensport"

Und dabei ging es eigentlich um ein ganz harmloses Thema - die rasende Reporterqueen fragte Klum lediglich, mit einer Banane anstelle eines Mikrophons, wie oft sie denn Sport machen würde. Doch da das Model nicht ganz so sportaffin zu sein scheint, wie es in ihrer Zunft so üblich ist, fragte sie unumwunden: "Zählt Sex?" Investigativa Jones bejahte und siehe da: "Dann jeden Tag", verriet Klum. Holla die Waldfee, so private Einblicke hatte sich der Otto Normalzuschauer sicher nicht erwartet.