"Queen of Drags": Schillernde Kleider, scharfe Kritik

Glitzernde Kleider, pompöse Frisuren, aufwendiges Make-up. So präsentieren sich die Kandidaten der neuen Castingshow „Queen of Drags“, die ab heute (Donnerstag, 20.15) bei ProSieben zu sehen ist.

Zehn Dragqueens – Männer, die sich als weibliche Kunstfiguren präsentieren – sind für mehrere Wochen in eine Villa in Kalifornien gezogen und versuchen in verschiedenen Varieté-Shows, die Jury von sich zu überzeugen: Bewertet werden die Auftritte von Model Heidi Klum, ihrem Schwager und Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz sowie von „ Eurovision Song Contest“-Gewinnerin Conchita Wurst, hinter der Tom Neuwirth steckt. Jede Woche gibt es neue Aufgaben und wechselnde Gastjuroren – zum Auftakt ist es die deutsche Dragqueen Olivia Jones.