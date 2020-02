"GNTM": Heidi Klum äußert sich zu Baby-Gerüchten

Zum Staffelstart der 15. Ausgabe von " Germanys Next Topmodel" reisten Heidi Klum (46) und ihre Schützlinge nach Costa Rica.

Dort durften sich die angehenden Mannequins nicht nur ihre Outfits aus Blüten und Blättern selbst basteln, sondern auch gleich mit Starfotograf Rankin (54) arbeiten. Da letzterer normalerweise erst später in der Staffel auf die als Models noch unerfahrenen jungen Frauen trifft, machte das die ein oder andere Kandidatin recht nervös.

Wienerin ekelt sich

Rankin setzte der Gruppe allerdings nicht so zu, wie die zahlreichen Insekten, die sich im Model-Camp tummelten. Besonders Tamara aus Wien zeigte sich schockiert: "Libellen kann ich gar nicht haben, die sehen einfach gruselig aus. Und es gibt hier so viele Libellen, wie es in Wien Fliegen gibt!" Als Aspirantin für das Dschungel-Camp, das ein beliebter Zwischenstopp auf der Karriereleiter einiger Ex-" GNTM"-Kandidatinnen ist, kommt sie also nicht infrage.