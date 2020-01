"Germany's Next Topmodel": Es wird wieder gestöckelt und selbstinszeniert

Heidi Klums nichtendenwollende Suche nach „ Germany's Next Topmodel“ („ GNTM“) geht am Donnerstag (20.15 Uhr) in eine neue Runde. Zum 15. Mal lässt Klum auf ProSieben weibliche Teenager umstylen, über Laufstege stöckeln und sie an exotischen Orten ablichten. Aus Österreich sind diesmal sechs Mädchen am Start (siehe Bilder am Ende des Artikels).

Zukunftsängste, Zickenkrieg und zerrissene Nerven sind vorprogrammiert. Und natürlich gibt es wieder besondere Mädchenschicksale vorzustellen, wie ProSieben vor dem Auftakt verrät: Demnach bleibt eine junge Frau selbstbewusst auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Gastjuror Julien Macdonald stehen, nimmt ihre Hand an die Stirn und zieht sich mit einer schwungvollen Bewegung die Haare vom Kopf: „Ich bin Julia und ich habe Alopecia, eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper alle Haare am Körper abstößt. Es hat lange gebraucht, bis ich mich so zeigen konnte, wie ich bin.“

Heidi Klum, beeindruckt vom Auftritt der 20-Jährigen: „Ich finde, du siehst super aus. Und ich fand es toll, wie selbstbewusst du deine Perücke weggezogen hast.“