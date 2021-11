Heidi Klum zeigt zum ersten Mal ihren Sohn Johan

Heidi Klum: "Ich bin stolz auf dich"

Zu seinem 15. Geburtstag teilte die 48-Jährige ein süßes Video von sich und ihrem Sohn Johan. In dem Clip ist er als Baby zu sehen. Es handelt sich um eine ältere Aufnahme, in der er noch ein Baby war und sich mit seiner Mutter auf einem Boot befindet. "Ein Herz aus Gold und ein Geist so hell. Alles Gute zum 15. Geburtstag Johan. Ich bin stolz auf dich und den jungen Mann, der du geworden bist", gratulierte Heidi Klum ihrem inzwischen jugendlichen Sohn in ihrem Beitrag auf Instagram.