Heidi Klum zeigt Bauchmuskeln im Bikini: Ihr einfaches Figur-Geheimnis

Ihr sei es aber egal, was andere über ihren Körper sagen. "Ich liebe meine Figur, weil es meine ist. Am Ende des Tages geht es nicht darum, was jeder andere über meinen Körper denkt, sondern wie ich mich selbst fühle. Ich arbeite daran", erklärte das Topmodel.

Im Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen strampelt sich der ehemalige "Victoria's Secret"-Engel auch nicht ständig im Fitness-Studio ab, sondern versucht, so viel Bewegung wie möglich in seinen Alltag zu integrieren. "Ich versuche, so aktiv wie möglich zu sein. Ich habe keine Zeit, um jeden Tag zu trainieren. Mutter von vier Kindern zu sein, ist Workout genug", behauptet Klum.

Anstatt sich einem strengen Sportprogramm zu unterziehen, unternimmt sie mit ihren Kindern viel in der Natur: "Wir machen gerne Fahrrad-Touren, gehen mit unseren Hunden wandern oder hüpfen Trampolin."

Heidis Rezept für ein glückliches und gesundes Leben: "Dinge zu tun, die sich nicht wie Arbeit anfühlen."