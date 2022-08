"Ehe zu dritt": Heidi Klum & Tom Kaulitz feiern dritten Hochzeitstag

Die beiden hatten im August 2019 auf der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest gefeiert.

Ehe zu dritt

Oft ist bei bei gemeinsame Ausflüghen auch Tom Kaulitz' Bruder Bill mit von der Partie. Wegen der innigen Beziehung stört es sie auch nicht, dass seit Klums und Kaulitz' Hochzeit über eine "Ehe zu dritt" gescherzt wird. "Ich glaube, das mit der Ehe zu dritt haben wir sogar mal selbst gesagt, weil es ein bisschen stimmt", so Tom Kaulitz kürzlich in einem Interview. "Für Leute, die eine Zwillingsverbindung nicht kennen, ist das schon was Neues. Wir kommen schon im Doppelpack."