Heidi Klum und ihr Ex-Mann Seal zeigen mal wieder aller Welt, wie gut sie sich nach der Trennung verstehen. Nun werden die beiden sogar für die US-Talentshow "America’s got Talent" gemeinsam vor der Kamera stehen – und rühren dafür bereits fleißig die Werbetrommel.

Oh nein, Heidi Klum singt schon wieder

Seal wird in der Show, in der Heidi zusammen mit Mel B. und Simon Cowell in der Jury sitzt, als Gastjuror auftreten. Jetzt postete die Modelmama ein Video, in dem sie zusammen mit ihrem Verflossenen im Duett das kommende TV-Event besingt.

Love goofing around with @Seal on @AGT #JudgeCuts! Tune in tomorrow, it’s one you won’t want to miss! #AGT #LastJudgeCutsEpisode Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 7. Aug 2017 um 10:57 Uhr

Generell scheint Heidi in letzter Zeit Gefallen daran zu finden, ihr spärliches Gesangstalent zum Besten zu geben. Als Werbeeinlage für "America's got Talent" hatte sie schon vor eingen Tagen ein Ständchen gesungen und sogar - eher schlecht als recht - die Ukulele gespielt.

So excited that @DJKhaled is joining us tonight on @AGT that I couldn’t help but sing about it! #JudgeCuts #GuestJudge #MajorKey Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 25. Jul 2017 um 8:01 Uhr

Mit Seal war das Model von 2005 bis 2015 verheiratet. Getrennt hatte sich das Paar, das gemeinsam vier Kinder erzieht, aber bereits 2012.