Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Gitarrist, Zwillingsbruder von Bill Kaulitz und Ehemann von Heidi Klum in Personalunion, gab kürzlich der deutschen Talk-Legende Johannes B. Kerner ein Interview. Dort gewährte der 36-Jährige Einblicke in sein Privatleben und verriet erstmals auch Details über die erste Begegnung mit dem Supermodel. Bester Freund wurde sofort informiert Das Interview fand für das MagentaTV-Format „Bestbesetzung“ in New York statt. Rückblickend auf das Jahr 2018 verriet Kaulitz, wie schnell er und Klum eine Verbindung zueinander fanden. Nach der ersten oder zweiten gemeinsamen Nacht schrieb er seinem besten Freund eine Nachricht: „Du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt folgende Frau kennengelernt, und es war ganz toll, und ich bin auf Wolke sieben.“ Sein Freund reagierte mit Herzen und wollte „alles wissen“, konnte es zugleich aber auch „gar nicht fassen“.

„Von Null auf Hundert“ Die ersten Wochen hielten die beiden ihre Beziehung noch geheim und verbrachten die Zeit – laut Kaulitz – komplett isoliert in einem Schlafzimmer. Doch diese idyllische Zweisamkeit abseits vom Rest der Welt währte nicht lange: „Wir konnten es so zwei, drei Wochen geheim halten und dann haben wir natürlich irgendwann gesagt: 'Jetzt müssen wir aus dem Schlafzimmer auch mal raus und wollen mal etwas essen gehen.' Und dann war es natürlich sofort in der Zeitung“, berichtet der Musiker und Neo-Wetten-Dass-Moderator. Dass Kaulitz und Klum von Anfang an wussten, dass ihre Beziehung etwas Besonderes ist, zeigt auch der schnelle Verlauf ihrer Romanze. „Bei Heidi und mir war es wirklich von Null auf Hundert. Wir haben uns kennengelernt und gefühlt zwei Wochen später sind wir zusammengezogen. Ein Jahr später haben wir geheiratet“, erklärt Kaulitz. Das Ja-Wort gaben sie sich 2019, seitdem leben sie in Los Angeles. Eine besondere Erinnerung teilt der Musiker im Interview auch zum Heiratsantrag, der zu Weihnachten stattfand: „Wir haben das Frühstück vorbereitet, dann habe ich alle zusammengetrommelt und den Ring mit auf das Tablett gelegt. Es war total schön und eine große Überraschung.“ Dass auch Klums vier Kinder Teil des Heiratsantrages waren, sei ihm besonders wichtig gewesen.