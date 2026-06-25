Tom Kaulitz über Liebes-Anfänge mit Heidi Klum: „Müssen aus dem Schlafzimmer auch mal raus“
Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Gitarrist, Zwillingsbruder von Bill Kaulitz und Ehemann von Heidi Klum in Personalunion, gab kürzlich der deutschen Talk-Legende Johannes B. Kerner ein Interview. Dort gewährte der 36-Jährige Einblicke in sein Privatleben und verriet erstmals auch Details über die erste Begegnung mit dem Supermodel.
Bester Freund wurde sofort informiert
Das Interview fand für das MagentaTV-Format „Bestbesetzung“ in New York statt. Rückblickend auf das Jahr 2018 verriet Kaulitz, wie schnell er und Klum eine Verbindung zueinander fanden. Nach der ersten oder zweiten gemeinsamen Nacht schrieb er seinem besten Freund eine Nachricht: „Du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt folgende Frau kennengelernt, und es war ganz toll, und ich bin auf Wolke sieben.“ Sein Freund reagierte mit Herzen und wollte „alles wissen“, konnte es zugleich aber auch „gar nicht fassen“.
„Von Null auf Hundert“
Die ersten Wochen hielten die beiden ihre Beziehung noch geheim und verbrachten die Zeit – laut Kaulitz – komplett isoliert in einem Schlafzimmer. Doch diese idyllische Zweisamkeit abseits vom Rest der Welt währte nicht lange: „Wir konnten es so zwei, drei Wochen geheim halten und dann haben wir natürlich irgendwann gesagt: 'Jetzt müssen wir aus dem Schlafzimmer auch mal raus und wollen mal etwas essen gehen.' Und dann war es natürlich sofort in der Zeitung“, berichtet der Musiker und Neo-Wetten-Dass-Moderator.
Dass Kaulitz und Klum von Anfang an wussten, dass ihre Beziehung etwas Besonderes ist, zeigt auch der schnelle Verlauf ihrer Romanze. „Bei Heidi und mir war es wirklich von Null auf Hundert. Wir haben uns kennengelernt und gefühlt zwei Wochen später sind wir zusammengezogen. Ein Jahr später haben wir geheiratet“, erklärt Kaulitz. Das Ja-Wort gaben sie sich 2019, seitdem leben sie in Los Angeles.
Eine besondere Erinnerung teilt der Musiker im Interview auch zum Heiratsantrag, der zu Weihnachten stattfand: „Wir haben das Frühstück vorbereitet, dann habe ich alle zusammengetrommelt und den Ring mit auf das Tablett gelegt. Es war total schön und eine große Überraschung.“ Dass auch Klums vier Kinder Teil des Heiratsantrages waren, sei ihm besonders wichtig gewesen.
Klum hatte Anfangs Zweifel
Anfang Juni sprach auch Heidi Klum über ihre Ehe mit Tom Kaulitz. Der Superillu verriet sie, dass gemeinsame Werte das Geheimnis ihres Eheglücks seien. „Am Ende des Tages haben Tom und ich dieselben Werte, und deshalb funktioniert das auch so supergut mit uns“. Und sie schwärmte: „Mein Mann ist einfach ein total offener, herzlicher Mensch und immer für mich da.“
Vergangenes Jahr gab Klum im Interview mit People zu, zunächst Zweifel an der Beziehung gehabt zu haben. "Zuerst wollte ich das, was ich von verschiedenen Männern gelernt hatte, mit denen ich zusammen war, [projizieren]", gestand das Model. "So nach dem Motto: 'Oh, das erinnert mich an etwas, das passiert ist, ist das ein Warnsignal?'", so Klum darüber, wie sie von vergangenen Beziehungen geprägt wurde. "Aber Tom sagte: 'Tu mir das nicht an, denn ich bin nicht diese Person, ich bin nicht jene Person. Streich alles. Ich muss eine faire Chance haben.'"
Davon, dass der Altersunterschied in ihrer Ehe von Fans und Presse immer noch gerne thematisiert wird, lässt sich Klum nicht beirren. "Wenn sich bei uns zu Hause die Tür schließt, interessiert mich das, was um uns herum passiert, nicht so sehr", sagte sie. "Ich habe Dinge von meinem Mann gelernt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann", fügte sie schmunzelnd hinzu.
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