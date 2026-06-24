Kaulitz-Brüder: "Wetten, dass..?" nur einmalige Sache

Tom Kaulitz hat bekräftigt, dass sein Bruder Bill Kaulitz und er nur einmal die große TV-Show "Wetten, dass..?" moderieren werden. In der Sendung "Bestbesetzung" bei Magenta TV sagte der 36-Jährige, das hätten sie auch so kommuniziert: "Leute, lasst uns eine Sendung machen, weil wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen."

Auch äußerte sich Tom Kaulitz zu den Quoten-Erwartungen: "Ich glaube, 40 Prozent sollten wir schon holen", sagte er. Bill und Tom Kaulitz übernehmen am 5. Dezember die Moderation und sollen für einen Generationswechsel bei der erstmals 1981 ausgestrahlten Sendung sorgen.