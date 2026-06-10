Doch nun äußerte sich Kontalis gegenüber RTL erstmals zu den Liebesgerüchten – und stellt klar, dass beide tatsächlich miteinander romantisch verbandelt waren.

Lange Zeit brodelte die Gerüchteküche, wenn es um eine mögliche Beziehung zwischen Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz und Reality-TV-Star Jannik Kontalis ging. Die beiden wichen konkreten Fragen darüber stets aus, doch romantische Fotos der beiden sprachen eine deutliche Sprache.

Kontalis: "Für Bill ist mir kein Weg zu weit"

"Bill und ich haben uns circa ein halbes Jahr gedatet", so der Ex-Partner von Yeliz Koc im RTL-Interview anlässlich der neuen (dritten) Staffel der Show "Kaulitz & Kaulitz" (ab 23. Juli auf Netflix zu sehen). "Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!"

Ein besonders prägendes Erlebnis für Kontalis war eine Einladung zur Pool-Einweihung von Bill Kaulitz in Los Angeles. Ohne zu zögern, entschied er sich, die weite Reise anzutreten. "Denn für Bill ist mir kein Weg zu weit", betonte er gegenüber RTL, und fügte hinzu: "Wenn Bill sagt, dass er mich braucht, bin ich sofort auf dem Weg. Das sage ich ihm auch immer wieder und darauf kann er sich verlassen."

Auch wenn die beiden mittlerweile nicht mehr zusammen sind, sind sie einander noch in enger Freundschaft verbunden. "Bill soll immer ein Teil meines Lebens sein, weil er einfach ein schöner Mensch ist – von innen und von außen. Wir sind ein Herz und eine Seele", schwärmt Kontalis.

Der Gewinner der ersten Staffel von "Make Love, Fake Love" soll laut RTL auch in den neuen Folgen von "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen sein.