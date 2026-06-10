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Heidi Klum verrät das Geheimnis ihrer Ehe mit Tom Kaulitz

"Mein Mann ist einfach ein total offener, herzlicher Mensch und immer für mich da", so das Topmodel.
10.06.2026, 10:25

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Heidi Klum und Tom Kaulitz lachen gemeinsam vor einem Chopard-Hintergrund in die Kamera.

Für Model und Moderatorin Heidi Klum sind gemeinsame Werte das Geheimnis ihres Eheglücks mit dem Musiker Tom Kaulitz

"Am Ende des Tages haben Tom und ich dieselben Werte, und deshalb funktioniert das auch so supergut mit uns", sagte die 53-Jährige der Illustrierten Superillu laut Mitteilung vom Mittwoch. "Mein Mann ist einfach ein total offener, herzlicher Mensch und immer für mich da."

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Klum und der 36 Jahre alte Gitarrist der Band Tokio Hotel sind seit 2019 verheiratet. "Ich hab echt Glück gehabt mit meinem 'Ossi'", sagte die Moderatorin der ProSieben-Sendung "Germany's Next Topmodel". 

Kaulitz stammt aus dem sächsischen Leipzig, Klum aus Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen.

Klum musste Zweifel überwinden

Vergangenes Jahr gab Klum im Interview mit People zu, zunächst Zweifel an der Beziehung gehabt zu haben. "Zuerst wollte ich das, was ich von verschiedenen Männern gelernt hatte, mit denen ich zusammen war, [projizieren]", gestand das Model. "So nach dem Motto: 'Oh, das erinnert mich an etwas, das passiert ist, ist das ein Warnsignal?'", so Klum darüber, wie sie von vergangenen Beziehungen geprägt wurde. "Aber Tom sagte: 'Tu mir das nicht an, denn ich bin nicht diese Person, ich bin nicht jene Person. Streich alles. Ich muss eine faire Chance haben.'" 

Davon, dass der Altersunterschied in ihrer Ehe von Fans und Presse immer noch gerne thematisiert wird, lässt sich Klum nicht beirren. "Wenn sich bei uns zu Hause die Tür schließt, interessiert mich das, was um uns herum passiert, nicht so sehr", sagte sie. "Ich habe Dinge von meinem Mann gelernt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann", fügte sie schmunzelnd hinzu.

Heidi Klum
Agenturen, kurier.at, msim, spi  | 

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