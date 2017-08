Nachdem ihr Freund Vito Schnabel bei einer vermeintlichen Fremdschmuse-Aktion erwischt wurde (dazu mehr), zeigte sich nun auch das Model vertraut mit einem anderen Mann.

Klum auf Flirtkurs mit Vitos Bruder

Sie schmiegt sich an ihn und streichelt über seinen Bauch – doch der Mann, mit dem Klum in ihrem Yacht-Urlaub auf Tuchfühlung geht, ist nicht etwa Vito, sondern sein Halbbruder Cy.

Dieser sieht dem Kunsthändler zwar zum Verwechseln ähnlich, ist mit seinen 24 Jahren aber um gleich sieben Jahre jünger. Die Bild und Bunte haben Fotos von dem heißen Flirt veröffentlicht.

Dass es bei Heidi und Vito kriseln soll, wird schon länger gemunkelt. Doch erst vor wenigen Tagen hatten sich die beiden ausgelassen und äußerst happy beim Planschen in ihrem Urlaub in Südfrankreich gezeigt.

Der Yachturlaub von Heidi und Vito